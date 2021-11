Hamilton toont zich de snelste in sapnnende GP Brazilië

Lewis Hamilton heeft in zijn Mercedes in Sao Paulo de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië gewonnen. Max Verstappen (Red Bull) werd tweede.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton haalde het na een titanenduel met de Nederlandse WK-leider Max Verstappen (Red Bull), die Hamilton met nog drie races te gaan weer wat dichterbij ziet sluipen in de WK-stand. De derde plaats ging naar de Fin Valtteri Bottas (Mercedes), waardoor de Duitse renstal de grote winnaar werd na een bewogen weekend onder de Braziliaanse zon.

Beide Red Bull-rijders kenden een droomstart op Interlagos. Verstappen nam meteen de leidersplaats over van Bottas, die zaterdag de sprintrace gewonnen had en daardoor zondag in de GP van op de pole mocht starten. Zijn ploegmaat Sergio Perez ging voorbij Carlos Sainz en Bottas naar de tweede stek, waardoor Red Bull de race meteen in handen nam.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was na het gedoe met de DRS pas op de tiende plaats vertrokken, maar het duurde niet lang vooraleer de Brit was opgeschoven naar de derde plaats, in het spoor van beide Red Bulls. Na een rondenlange safety car-procedure nadat Yuki Tsunoda een deel van zijn voorvleugel was kwijtgespeeld, werd er opnieuw geracet met beide Red Bulls vlak voor de Mercedes-tandem. Nog eens enkele ronden later moest Checo Perez na een mooi duel Hamilton echter reeds voorbijlaten, waardoor de baan richting Verstappen open lag.

De pitstopstrategie van de Nederlander op zo’n dertig ronden voor het einde bleek de juiste, maar Hamilton leek sneller uit de pits te komen en zette meteen de aanval op Verstappen in. De Nederlander moest alles uit de kast halen om zijn Britse rivaal af te houden. Op twaalf ronden voor het einde en bij zijn derde poging was het dan toch raak voor Hamilton. Nadien etaleerde de Brit zijn snelheid om zo de zege veilig te stellen.

De eerstvolgende GP wordt komende week zondag in Qatar gereden. Nadien volgen nog Saoedi-Arabië (5 december) en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi (12 december). In de stand heeft Verstappen nog een voorsprong van veertien punten op de zevenvoudige wereldkampioen. Voor Hamilton was het de 101ste zege in zijn carrière, de zesde van het seizoen.

Einduitslag GP Brazilië

1. Lewis Hamilton - Mercedes

2. Max Verstappen - Red Bull

3. Valtteri Bottas - Mercedes

4. Sergio Perez - Red Bull

5. Charles Leclerc - Ferrari

6. Carlos Sainz Jr. - Ferrari

7. Pierre Gasly - AlphaTauri

8. Esteban Ocon - Alpine

9. Fernando Alonso - Alpine

10. Lando Norris - McLaren

11. Sebastian Vettel - Aston Martin

12. Kimi Raikkonen - Alfa Romeo

13. George Russell - Williams

14. Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo

15. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

16. Nicholas Latifi - Williams

17. Nikita Mazepin - Haas

18. Mick Schumacher - Haas

(-) Daniel Ricciardo - McLaren

(-) Lance Stroll - Aston Martin

Tussenstand WK

1. Max Verstappen - Red Bull (332,5 punten)

2. Lewis Hamilton - Mercedes (318,5)

3. Valtteri Bottas - Mercedes (203)

4. Sergio Perez - Red Bull (178)

5. Lando Norris - McLaren (151)

6. Charles Leclerc - Ferrari (148)

7. Carlos Sainz Jr. - Ferrari (139,5)

8. Daniel Ricciardo - McLaren (105)

9. Pierre Gasly - AlphaTauri (92)

10. Fernando Alonso - Alpine (62)