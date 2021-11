Lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk

In Oostenrijk komt er maandag een lockdown voor wie niet volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat is het resultaat van topoverleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten.

Wie niet zijn gevaccineerd is of hersteld is van het virus, mag zijn woning alleen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen, werken of naar een arts gaan. De maatregel geldt voorlopig tien dagen en treft ongeveer twee miljoen mensen. Schallenberg kondigde aan dat er zeer consequente steekproeven ter controle komen en dat bestraffing van inbreuken navenant zal zijn.

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Schallenberg noemde dat vorige week ‘beschamend laag’ en dat moet omhoog. ‘Indien de vaccinatiegraad blijft zoals die is blijven wij steken in een vicieuze cirkel’ van coronabesmettingen, zei hij zondag. De zevendagenindex op 100.000 inwoners is in het land naar ongeveer 815 gestegen. Onder de niet-gevaccineerden is dat meer dan 1.700.

Ongevaccineerden krijgen in Oostenrijk al te maken met beperkingen. Het land stapte deze maand over op een zogenoemd 2G-model. Dat houdt in dat sommige binnenlocaties, zoals restaurants en bioscopen, alleen toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd zijn of genezen van covid-19. Invoering van die regel leidde al tot rijen bij vaccinatiecentra.