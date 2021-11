Belgian Cats boeken klinkende zege tegen Duitsland

De Belgian Cats wonnen in sfeervolle en met 2.500 toeschouwers gevulde Lange Munte in Kortrijk na een overtuigende tweede helft hun tweede wedstrijd van de EK-kwalificatieronde tegen Duitsland: 84-55. De Belgische basketbalvrouwen zijn zo weer op schema voor een vierde opeenvolgende Eurobasket. Meteen ook de eerste zege onder het bewind van de nieuwe coach Valéry Demory.

In de eerste helft hadden de Belgian Cats het tegen een fel Duitsland niet onder de markt. Marie Guelich was de bezielster van de 12-16 Duitse bonus. Ondanks een schitterende eerste helft van Antonia Delaere, met drie driepunters, en punten van een efficiënte Emma Meesseman sloten de Belgian Cats de tweede helft slechts af met een 32-32 tussenstand.

In het derde kwart toonden de Belgian Cats wel hun klasse. Julie Vanloo scoorde en gaf assists, Emma Meesseman bleef lekker schitteren en met de steun van een weer energieke Maxuelle Lisowa en Kyara Linskens ging naar een 58-45 Belgische bonus na drie kwarts. In het slotschuifje ging de Belgische demonstratie heerlijk verder. Hanne Mestdagh dropte bommen, Jana Raman voegde er nog eentje aan toe en van 66-53 ging het dan ook naar een 84-55 overwinning.

Emma Meesseman tekende voor een double-double en voor 25 punten en 11 rebounds, Antonia Delaere voor 17 punten en 5 rebounds, Kyara Linskens voor 12 punten, 5 punten en 4 rebounds en Julie Vanloo voor 10 punten en 5 assists.

Het EK in 2023 vindt plaats in Israël en Slovenië, de volgende kwalificatiewedstrijden staan pas in november 2022 op de affiche. In februari moeten de Belgian Cats zich eerst trachten te kwalificeren voor het WK dat in september in 2022 in Australië (Sydney) plaatsvindt.