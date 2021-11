Straks moeten Sint en Santa nog hamsteren (en u misschien ook)

Drie op de vier handelaars heeft door bevoorradingsproblemen de voorraden niet zoals andere jaren kunnen aanvullen in de aanloop naar eindejaar. Ze vrezen zware verliezen, waarschuwt ondernemersorganisatie NSZ.

Met Sinterklaas en de eindejaarsperiode in aantocht - en Black Friday eind deze maand - kunnen handelaars voorraadproblemen missen als kiespijn, en toch steken ze de kop op. Veel handelaars vrezen dat ze in die belangrijke verkoopperiode tot een kwart omzet, en sommigen zelfs de helft, zullen verliezen. Dat besluit ondernemersorganisatie NSZ uit een rondvraag bij 256 handelaars.

‘De leveringen laten vaak op zich wachten en we stellen dit vast in vrijwel alle sectoren. Of het nu gaat om vrijetijdsbesteding, speelgoed of zelfs meubelen: detailhandelaars zitten min of meer in hetzelfde schuitje’, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Sint

Het NSZ gaat niet dieper in op de oorzaken van de (te) late leveringen, maar ongetwijfeld speelt een combinatie van factoren een rol. Er is vooreerst de gestegen grondstoffenprijs en de schaarste aan arbeidskrachten. Ook heeft de aanvoer van speelgoed vanuit China dit jaar - denk: Barbies, Baby Born, Paw Patrol, Hot Wheels, de spellen van Hasbro - serieuze vertraging opgelopen in vergelijking met andere jaren. Doordat fabrieken sluiten, havens in lockdown gaan en er minder containers beschikbaar zijn voor overzeese leveringen is de containervaart helemaal ontregeld. Aan de belangrijke havens staan overal ter wereld lange files. Voor speelgoed dat in Europa wordt geproduceerd, zouden de wachttijden beter meevallen.

Wat smartphones en andere elektronische apparaten betreft, zijn de voorraadproblemen ook te wijten aan het wereldwijde tekort aan computerchips, problemen met de productie en het transport.

De supermarktsector wordt dan weer al een tijd geconfronteerd met staking(saanzegging)en en dat liet/laat zich onder meer voelen bij Carrefour of Lidl. Of het ook een impact zal hebben op de beschikbaarheid van uw kerstkalkoen straks, valt nog af te wachten.

Tot 50 procent

In het niet-voedingssegment dreigen de voorraadtekorten aan te slepen, want bij meer dan zeven op de tien handelaars - let wel: dit gaat opnieuw over detailhandelaars - is de leveringstermijn minstens twee maanden of is die onbepaald. ‘Het is dan ook duidelijk dat het voor detailhandelaars moeilijk is om een planning op te maken.’

‘We zien nu al een verlies van maximaal 25 procent voor acht van de tien detailhandelaars, maar als de situatie aanhoudt tot aan de vooravond van de feestdagen, kan het verlies voor een derde van hen oplopen tot 50 procent van hun omzet’, verwacht het NSZ.