Kroatië op valreep rechtstreeks naar WK, Russen veroordeeld tot barrages

De Kroaten gaan net als de Rode Duivels voor de vijfde keer op rij naar een groot tornooi. In de laatste WK-kwalificatiewedstrijd moest Kroatië thuis winnen van groepsleider Rusland. Tien minuten voor tijd besliste een owngoal van Kudryashov de wedstrijd: 1-0.

In kletsnatte omstandigheden vochten Kroatië en Rusland om een rechtstreeks WK-ticket. De Russen waren niet gekomen om te voetballen en maakten er gewoon oorlog van. Hun plan leek te werken, tot Kudryashov in minuut 81 op uiterst ongelukkige wijze zijn eigen doelman verschalkte.

Plots moest Rusland vol aan de bak. Ze hadden nog tien minuten om te scoren, maar de Kroaten deden er op hun beurt alles aan om dat te verhinderen. Rusland maakte niets meer klaar, Kroatië maakte de wedstrijd dood.

Zo springt Kroatië naar de leidersplaats in groep H en moet Rusland zich in maart 2022 via barrages naar het WK in Qatar zien te knokken.