Voormalige Japanse prinses Mako en kersverse echtgenoot verhuizen naar Amerika

Het Japanse echtpaar Komuro, dat bestaat uit de voormalige prinses Mako en haar niet-adellijke wederhelft, gaat in New York wonen. Mako gaf al haar keizerlijke titel op om met een gewone burger te trouwen.

De Japanse ex-prinses Mako, die haar keizerlijke status verloor na haar huwelijk eind oktober met de gewone burger Kei Komuro, is zondag met hem naar New York vertrokken. Het koppel wil zich daar vestigen, omdat Komuro er aan de slag gaat in een advocatenkantoor. Voorlopig niet als advocaat aan de balie - hij slaagde nog niet voor het examen -, wel als juridisch medewerker.

De twee namen een commerciële vlucht naar New York vanaf de luchthaven van Tokio-Haneda. Hoewel ze geen adellijke titels (meer) dragen, was er toch een indrukwekkend aantal bodyguards dat hen vergezelde. Sinds ze vier jaar geleden hun relatie bekend maakten, kregen ze best veel tegenkanting uit conservatieve hoek.

Bescheiden huwelijk

Mako en Kei Komuro, beiden 30 jaar, trouwden eind oktober in Tokio, zonder de weelderige keizerlijke riten en zonder financiële compensatie van de staat die normaal gezien toegekend wordt wanneer vrouwen het keizershuis verlaten. Ook Mako wil gaan werken voor de kost, zij hoopt in New York een baan te vinden.

De hele situatie roept wel eens de vergelijking op met Harry en Meghan, de voormalige Britse prins die eveneens zijn koninklijke status opgaf na zijn huwelijk met de Amerikaanse Suits-actrice. Ook zij migreerden naar de Verenigde Staten - weliswaar de zonnigere westkust - en proberen daar nu een leven met (eigen) inkomsten uit te bouwen.

De Japanse keizer heeft geen politieke rol meer, maar blijf een belangrijke symbolische figuur in Japan. Mako Komuro, voorheen prinses Mako van Akishino, is het eerste kind en de oudste dochter van prins Akishino en prinses Kiko. Ze is het oudste kleinkind van voormalig keizer Akihito en keizerin Michiko van Japan.