Wereldkampioene Brand wint Nederlands onderonsje op Wereldbeker van Tabor

Lucinda Brand heeft de Wereldbeker veldrijden bij de vrouwen in Tabor gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene was op een kurkdroog en razendsnel parcours een fractie beter dan vier landgenotes. Puck Pieterse won het sprintje om de tweede plaats van Annemarie Worst en Ceylin Alvarado. Denise Betsema kwam binnen als vijfde.

Geen regen of koude in Tabor de voorbije dagen en dus kregen de rensters een bijzonder snel parcours voor de wielen. Dat leverde een erg spannende race op, waarin niemand erin slaagde om het verschil te maken. Zeven leidsters gingen de slotronde in: Betsema, Pieterse, Vas, Brand, Alvarado, Van Anrooij en Worst. Het moment voor Lucinda Brand om er nog eens flink de pees op te leggen. De wereldkampioene sloeg een gaatje van enkele tientallen meters en hield het nipt vol tot op de streep. Brand verstevigt haar leidersplaats in het klassement en telt nu 19 punten meer dan Betsema.

Ook Nederland boven bij de junioren en beloften

Mees Hendrikx was in Tabor dan weer de beste bij de beloften. De Nederlander bleef zijn landgenoot Ryan Kamp en de Brit Cameron Mason voor. Anton Ferdinande werd eerste landgenoot op een vierde plek. Emiel Verstrynge finishte als vijfde, Jente Michels zevende, Witse Meeussen negende en Thibau Nys werd tiende. Hendrikx is de eerste leider in de Wereldbeker.

Bij de heren junioren toonde de Nederlander David Haverdings zich de sterkste. Yordi Corsus werd eerste Belg op een derde plaats op tien seconden. Europees kampioen Aaron Dockx kende materiaalpech in de eerste ronde en finishte als 40ste.

De onvermijdelijke Europees kampioene Zoe Bäckstedt imponeerde bij de meisjes junioren. De Nederlandse Leonie Bentveld finishte 20 seconden later als tweede, Xaydee Van Sinaey was eerste landgenote op een negende plaats op 1:20.