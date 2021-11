Twee archeologen stuitten per toeval op een bijzonder groot stuk hout tijdens een plezierduik. Wat eerst een boomstam leek te zijn, bleek bij nadere inspectie een stuk ouder en waardevoller dan gedacht. Het is een 4,5 meter lange kano, die zo’n 1.200 jaar oud is en perfect bewaard is gebleven: ‘Dit is enorm zeldzaam.’