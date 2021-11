Kadhafi junior gaat voor Libisch presidentschap

Saif al-Islam, de tweede oudste zoon van de Libische dictator Moammar al-Kadhafi heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap van het land

Het zat al een tijdje in de pijplijn, en vandaag heeft de tweede oudste zoon van de gewezen Libische heerser Moammar al-Kadhafi dan ook officieel zijn kandidatuur voor het presidentschap ingediend, zo heeft een leidinggevende van de kiescommissie aan lokale media gezegd.

‘Saif al-Islam Kadhafi heeft in (het zuidelijke) Sebha bij de Hoge Kiescommissie het dossier van zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen ingediend’, zei tegenover de staatsomroep al-Rasmiya, vicevoorzitter Abdel Hakim al-Chaab van die commissie.

Saif al-Islam al-Kadhafi is 49 jaar oud en studeerde aan de London School of Economics. Hij gold altijd al als de gedoodverfde opvolger van zijn vader, die in oktober 2011 werd gedood en die 42 jaar lang Libië heeft geleid.

Acht zonen

De zoon leek aanvankelijk meer een hervormer te zijn, maar aan die reputatie kwam een einde tijdens de opstanden in 2011. Saif trok ten strijde tegen de opstandelingen met een meedogenloosheid, die hem een aanklacht opleverde van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wegens misdaden tegen de menselijkheid. Na in dat jaar te zijn opgepakt, kwam hij in 2017 weer vrij.

Kadhafi had acht zonen, die allemaal een rol speelden in zijn regime. Saif had onder meer de macht over de Libyan Investment Authority (LIA), een overheidsbeleggingsfonds naar het voorbeeld van andere rijke oliestaten. Hij zou het overheidsgeld misbruikt hebben door foute investeringen, waarbij tussenpersonen werden omgekocht. Saif stond ook terecht in het ‘proces van de eeuw’ na de dood van zijn vader. Hij werd ter dood veroordeeld, maar kwam dus weer vrij.

Een andere zoon van Kadhafi, Saadi, had een kortstondige voetbalcarrière in Italië, maar dopinggebruik maakte daar een einde aan. Sinds de val van Kadhafi tien jaar geleden, heerst er op politiek vlak chaos in het Afrikaanse land. De presidentsverkiezingen worden normaal gezien op 24 december gehouden.