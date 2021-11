Motorracer Valentino Rossi sluit carrière af met 10de plaats in Valencia

De Italiaanse motorracer Valentino Rossi is tiende geworden in de MotoGP van Valencia. Het was de allerlaatste professionele race voor Rossi, die na negen wereldtitels een punt zet achter zijn carrière in de MotoGP. De zege was voor zijn landgenoot Francesco Bagnaia.

Bagnaia toonde zich op zijn Ducati al voor de vierde keer in de voorbije zes MotoGP-races de snelste. De jonge Spanjaard Jorge Martin was nochtans goed gestart vanop de pole position, maar hij moest op 13 ronden van het einde Bagnaia alsnog laten voorgaan. De Australiër Jack Miller werd derde, voor de wereldkampioen van 2020, de Spanjaard Joan Mir en wereldkampioen Fabio Quartararo uit Frankrijk.

• Levende legende Valentino Rossi rijdt zijn laatste race

Met de tiende plaats in Valencia – zijn 432ste Grote Prijs (over alle categorieën) – beëindigt Rossi seizoen als achttiende in de WK-stand, zijn minste resultaat in 26 jaar op wereldniveau. Zijn laatste wereldtitel dateerde al van 2009, zijn laatste GP-zege van 2017. Rossi verlaat de actieve sport met een ongeëvenaard palmares in de koningsklasse. Sinds zijn debuut in 2001 werd hij zeven keer kampioen, won hij 89 races en stond hij 199 keer op het podium.

Valentino ‘the doctor’ Rossi, 42 ondertussen, zou nu een overstap naar het autoracen overwegen.

Francesco Bagnaia. Foto: AP

Fabio Quartararo Foto: AFP