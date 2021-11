Mahdi wil nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel

Zijn ‘aanklampend terugkeerbeleid’ vergt meer plaatsen voor uitgewezen migranten die niét vrijwillig terugkeren, zegt staatssecretaris Mahdi (CD&V). Hij denkt aan een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel.

Zowel in Zandvliet als in Jumet komt een nieuw gesloten centra voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Maar twee centra volstaan niet, meent staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) . ‘De uitrol van het aanklampend terugkeerbeleid vergt extra capaciteit, voor mensen die niet vrijwillig meewerken aan hun terugkeer.’ Hij stelde vanmorgen in De Zevende Dag voor om dichtbij de luchthaven, meer bepaald in Steenokkerzeel, een extra gesloten centrum in te richten. Het voorstel is een onderdeel van zijn beleidsnota die op 16 november wordt voorgesteld.

Door de oprichting van de regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding (ICAM-bureaus) worden meer mensen van meet af aan bij de afgifte van hun bevel tot het grondgebied te verlaten opgevolgd, aldus Mahdi in een persbericht. Jaarlijks krijgen 24.000 mensen een eerste keer een bevel om het grondgebied te verlaten. In alle provincies worden regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding geopend. Een paar weken geleden startte het eerste bureau in Brussel.

‘De begeleiding vindt het beste plaats op een locatie dichtbij de vreemdeling, de plaats waar de vreemdeling verblijft. Iemand die in Luik of Oostende onwettig verblijft zal zich niet zomaar verplaatsen naar Brussel om de terugkeerbegeleiding op te starten. Er wordt altijd een traject opgestart om de vrijwillige terugkeer te bekomen, maar indien dat geen resultaat oplevert is een gedwongen terugkeer het sluitstuk van het beleid.’

De ‘prioritaire doelgroep’ voor vasthouding zijn mensen die criminele feiten plegen en mensen die een gevaar betekenen voor de openbare orde.