Zo’n 50.000 hongerige pelikanen houden een tussenstop in Israël op hun route naar Afrika. Daar kregen ze de smaak te pakken van de vis uit lokale visserijen en dat is niet naar de zin van de boeren. Om de vogels toch te kunnen voorzien in hun noden, werd er een groot reservoir opgericht in de buurt van een kibboets, waar ze zich te goed kunnen doen aan een kleine 2,5 ton tweederangs vis.