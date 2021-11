Vandenbroucke wil niet-gevaccineerden weren uit nachtleven

Het debat over de verplichte inenting met een coronavaccin, voor alle burgers, lijkt stilaan onvermijdelijk nu zowel ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) als Christie Morreale ervoor pleiten. De symbolische drempel van 500 coronapatiënten op intensieve zorg is intussen overschreden.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die volgens Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever ‘hel en verdoemenis’ preekt, kwam zondagmiddag in het VTM Nieuws alweer met dramatische feiten en cijfers af. Vandaag liggen er 516 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen, wat betekent dat de kaap van 500 overschreden is.

‘Bovendien mogen we niet vergeten dat helaas heel veel ziekenhuispersoneel uitgevallen is: mensen zijn doodvermoeid, óf hebben zelf covid opgelopen’, aldus Vandenbroucke in de nieuwsstudio. ‘Van de 2.000 intensieve bedden die in theorie beschikbaar zijn, zijn er 117 buiten gebruik wegens gebrek aan personeel.’

Het gaat ook razendsnel, vulde hij aan. Tussen afgelopen vrijdag 11 uur ’s morgens en zondag 11 uur ’s morgens zijn er 485 nieuwe coronapatiënten gehospitaliseerd. Dat is een enorm cijfer, benadrukte de minister.

‘Sluitingen vermijden’

Er zijn dus ‘héél dringend’ serieuze maatregelen nodig volgens Vandenbroucke. Hij herhaalde dat hij een sluiting van de horeca en/of andere economische sectoren wil vermijden, en dat er dus best een methode wordt gevonden die aan de ene kant de cafébazen helpt, maar aan de andere kant ook de besmettingen afremt ‘op een ernstige manier’.

‘In dit land beslissen we iets en voeren we het vervolgens half uit, zo zal het niet lukken.’ Hoe? Dat laat hij in het midden, al geeft Leuven een goed voorbeeld door met een armbandje te werken voor de horeca op de Oude Markt. Dat armbandje kun je krijgen in een controlepost.

Voor het nachtleven wil Vandenbroucke nóg strengere maatregelen, die de facto neerkomen op een lockdown voor niet-gevaccineerden. Het covid safe ticket volstaat volgens hem niet meer. ‘Ja, we moeten daar naar extra bescherming, superbescherming. Wat mij betreft mag het nachtleven alleen nog maar toegankelijk zijn voor gevaccineerden. Het risico dat je neemt voor jezelf én de samenleving door als niet-gevaccineerde uit te gaan, is gewoon te groot.’

Zelftest, ventilatie, CO2-meters

Gevaccineerden die willen gaan dansen, zouden daarbovenop nog best een zelftest doen, vindt de socialistische ministers. En discotheken moeten rigoureus bezig zijn met ventilatie. Om alle bijkomende maatregelen te doen slagen, zal er ook meer controle nodig zijn. Anders lukt het niet.

Hij blijft trouwens ook bij zijn voorstel om mondmaskers in te voeren vanaf 9 jaar. De bezwaren van de Vlaamse ministers van respectievelijk Onderwijs en Jeugd, Ben Weyts (N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V), wuift hij weg. ‘Scholen moeten sluiten, of kinderen voortdurend een quarantaine opleggen is toch veel erger? In veel landen zijn mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar. Ik zou graag zien dat er in elke klas daadwerkelijk een CO2-meter aanwezig is. Zoveel kost dat niet. Wij geven met de federale overheid 25 miljoen euro per week uit aan testen, het aankopen van CO2-meters voor alle Vlaamse klassen kost hooguit een paar miljoen euro.’

Verplichte vaccinatie

Na de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel - die afgeklopt is -, gaat Frank Vandenbroucke nu een stap verder: hij zou het liefst van al de hele bevolking verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Maar dat zal een heel debat vergen, en er is geen tijd te verliezen.

Dat het debat er komt, lijkt evenwel stilaan onvermijdelijk. Ook Christie Morreale (PS), de Franstalige minister van Volksgezondheid, toonde zich vanmorgen een voorstander van verplichte vaccinatie als de saturatiegraad in de ziekenhuizen bereikt is. Dat zei ze in C’est pas tous les jours dimanche (RTL-tvi).

Het Overlegcomité komt eerstdaags samen om een set maatregelen te bespreken waarmee we in principe de winter zouden moeten kunnen doorkomen. Virologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) wil geen sectoren, mensen of generaties tegen elkaar opzetten, maar pleit wel voor een strenge aanpak in situaties waar mensen samenkomen en weinig verdedigingslinies zijn. Het gaat erom de risico’s in te schatten’, zei ze in De Zevende Dag.

In dezelfde uitzending trok de cultuursector aan de alarmbel. Ondanks het (verplicht) gebruik van het covid save ticket, tekenen ze gemiddeld 10 tot 20 procent uitval op, klinkt het. Cultuurhuizen en concertzalen hebben het gevoel de dupe te zijn van de vierde golf, terwijl ze ‘het braafste kindje van de klas zijn’, aldus Jan Van Esbroeck van de Sportpaleisgroep.