Partijgenoten Peter De Roover en Els van Doesburg gaan trouwen

Peter De Roover (59) en Antwerps N-VA-schepen Els van Doesburg (32) hebben via Instagram bekendgemaakt dat ze al een tijd een relatie hebben en zelfs al op trouwen staan. In beperkte kring was al langer geweten dat ze een koppel waren. Ze leerden mekaar kennen ‘op het werk’, toen zij parlementair medewerker was van De Roover, die fractieleider is voor de N-VA in de Kamer.

‘Ik was nooit een man van weinig woorden en dan blijkt de mooiste dialoog zo kort: Ja? Ja!’, zo geeft Peter De Roover mee op zijn Instagrampagina, naast een foto waarop ze mekaar innig en in groot geluk omhelzen. De Roover voegt er nog aan toe: ‘Wat ik je zeg over deze romance: honi soit qui mal y pense (schande voor wie hier slecht over denkt).’

Het koppel woont dicht bij het Sint-Jansplein in Antwerpen. Daar maakte van Doesburg begin juni een straffe promotie maakte toen ze onverwacht schepen werd in opvolging van Fons Duchateau. Voor het grote publiek was ze toen nog onbekend. Bij de lokale verkiezingen in 2018, haar debuut op het politieke toneel, had ze 1.725 stemmen gehaald.

Van Doesburg belandde als stagiaire bij de parlementaire dienst van Zuhal Demir, toen nog parlementslid voor de N-VA. Vandaar stapte ze over naar het team van Peter De Roover. ‘We hebben jarenlang nauw samengewerkt’, zei De Roover daar eerder over in Gazet van Antwerpen. ‘Vaak was dat op momenten van politieke hoogspanning, vaak waren het lange dagen. Dan val je terug op een klein groepje mensen, dat schept een band.’

Peter De Roover heeft een zoon uit een huwelijk dat in 2003 op de klippen liep, wat hij in een interview een paar jaar geleden zijn grootste mislukking noemde. De zoon is overigens iets jonger dan zijn partner.