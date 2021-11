Drie sneeuwluipaarden overleden aan gevolgen coronavirus in Amerikaanse zoo

Drie sneeuwluipaarden zijn deze week overleden aan COVID-19 in een kinderzoo in Nebraska. Ranney, Everest en Makalu van de Lincoln Children’s Zoo raakten in oktober besmet met het virus.

‘Dit verlies is hartverscheurend’, liet de dierentuin vrijdag optekenen in een bericht op Facebook. Hoe de dieren het virus opliepen is onduidelijk. Dierenartsen dienden hen nog steroïden en antibiotica toe, maar dat mocht niet baten.

Twee Sumatraanse tijgers, Axl en Kumar, raakten ook besmet met het coronavirus, maar herstelden. Veel dierentuinen in Nebraska hebben grote percentages van hun dieren gevaccineerd tegen het virus.