Rode Duivels kwalificeren zich voor WK na simpele zege tegen Estland

Het is binnen. De Rode Duivels zijn groepswinnaar in hun kwalificatiepoule en hebben hun ticket voor het WK in Qatar beet. In het beslissende duel tegen Estland hadden de Belgen geen problemen: 3-1. Een sterke Kevin De Bruyne regisseerde, Carrasco scoorde heerlijk en Benteke was gretig als spits. Big Ben deed de klokken luiden. Toch een feestje.

Bestel maar nieuwe Belgische vlaggen en vul uw spaarpot al voor verse Panini-stickers. Het is nog een jaar, maar laat ons nadenken wie het WK-lied zou kunnen maken. Een traditie die we graag in ere willen ...