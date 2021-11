Britse Anna Kay wint na lange solo Ethias Cross Leuven

Anne Kay heeft zaterdag de Ethias Cross in Leuven naar haar hand gezet. De 22-jarige Britse haalde het na een solo die ze reeds in de openingsronde opzette. Ellen Van Loy werd tweede voor Laura Verdonschot, die op haar beurt de Britse Amira Mellor van het podium hield. Karen Verhestraeten maakte de top vijf vol.

Anna Kay was in Leuven, na haar sleutelbeenbreuk, pas aan haar tweede veldrit toe. Bij haar rentree donderdag in Lille finishte ze als achtste. Diverse rensters kwamen niet aan de start in Leuven omdat zij al richting Tabor getrokken waren voor de wereldbekercross zondag.

Het was Ellen Van Loy die de beste start nam. Zij trok als eerste het veld in, achternagezeten door de Nederlandse Susanne Meistrok en Anna Kay. Deze laatste nam de leiding over van Van Loy en de twee sloegen meteen een klein kloofje.

Kay nam afstand door over de balkjes te springen en vatte de tweede ronde, van in totaal zes, aan met een voorgift van 5 seconden op Van Loy. Achter hen vormde zich een trio met Verhestraeten, Meistrok en Amira Mellor. Daarop volgden Josie Nelson en Xan Crees. Mirthe Van Den Brande kwam in het bos zwaar ten val en moest na de eerste zorgen afgevoerd worden.

Bij de passage aan het wasbord sloeg Ellen Van Loy overkop en zag zo de afstand tussen haar en de leidster met een klap groter worden. Mellor zat bij het intrekken van de derde ronde op plaats nummer drie. Zij volgde op 53 seconden. Achter de Britse hadden Verhestraeten, Meistrok, Verdonschot en Nelson de handen in elkaar geslagen. Van Loy nam risico’s in de achtervolging op Anna Kay maar kwam opnieuw ten val.

Over halfcross ging ook Kay tegen de vlakte en zo sloop Van Loy weer iets dichter bij de leidster. De Britse trok de slotronde in met een voorsprong van 35 seconden op Van Loy. Enkel de strijd voor de laatste podiumplaats leverde nog enige spanning op. Mellor telde hierin 12 seconden voorsprong op Verdonschot. Laatstgenoemde slaagde erin over de Britse te gaan en zo derde te worden.

Eerder op de dag was Robbe Dhondt de sterkste bij de junioren. Hij soleerde naar de zege. In de sprint voor de dichtste ereplaats was Ferre Urkens sneller dan Wies Nuyens.

‘Zeer aangenaam verrast dat ik vandaag kon winnen’

De Britse moest na haar ongeval op training op 21 september een tijdlang aan de kant. Zij heeft er dus een revalidatie opzitten van zowat twee maanden. Ze hervatte de competitie in Lille, afgelopen donderdag.

‘Ik ben dan ook zeer aangenaam verrast dat ik vandaag kon winnen. Donderdag werd ik al achtste en dat verbaasde me wel een beetje. Maar dat ik in mijn tweede cross al meteen kan zegevieren is wel heel mooi. Op de balkjes sloeg ik een eerste kloof. Dan kon ik die voorsprong verder uitdiepen en kon ik verder mijn eigen wedstrijd rijden zonder dat ik gehinderd werd door rensters voor mij’, verduidelijkte Kay, die in Leuven haar eerste zege van het seizoen liet optekenen.