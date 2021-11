Sinterklaas meert aan in Antwerpen: ‘Er zijn dit jaar geen stoute kinderen’

In Antwerpen is Sinterklaas naar jaarlijkse gewoonte samen met zijn gevolg aangemeerd met zijn stoomboot. Ondanks het gure weer en de coronacrisis stonden zaterdag heel wat kinderen met hun ouders of grootouders de Sint op te wachten. Hij had ook een verlossende boodschap mee: er zijn ook dit jaar geen stoute kinderen.

Havenschepen Annick De Ridder kreeg dit jaar de eer om de Sint te begroeten op de Scheldekaaien. ‘Ik was eerlijk gezegd wel een beetje zenuwachtig’, zei De Ridder. ‘Ik heb in ieder geval geprobeerd om braaf te zijn dit jaar en niet te veel ruzie te maken, al is dat in de politiek niet altijd gemakkelijk.’

Lief zijn voor elkaar

De Sint trok na het aanmeren naar de Grote Markt, waar hij vanop het balkon van het stadhuis de menigte toesprak. Na enkele misverstanden had de Sint goed nieuws voor iedereen. ‘Er zijn dit jaar géén stoute kinderen’, sprak hij. De Sint riep ook op om niet te pesten en steeds lief te zijn voor elkaar.

Bij de intrede stonden duizenden mensen langs de kant om een glimp op te vangen van de Sint. Maar dit was enkel mogelijk met strenge coronamaatregelen: zo moesten de bezoekers een mondmasker dragen, de toegangscontrole met COVID Safe aan de drukste punten passeren en afstand houden. Kinderen die tekeningen hadden gemaakt, mochten die niet persoonlijk afgeven maar moesten ze in zakken deponeren die later aan de Sint worden overhandigd.

‘Het is een moeilijk jaar geweest met al die mondmaskertjes en regeltjes, maar die waren nodig’, zei de Sint over de coronacrisis. ‘We hopen natuurlijk allemaal dat het binnenkort niet meer nodig zal zijn.’