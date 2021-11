26 jaar na onterechte veroordeling is Amerikaanse Dontae Sharpe helemaal vrijgesproken

Toen hij 19 was, werd de Amerikaanse Dontae Sharpe veroordeeld tot levenslang voor moord. Hij bracht 24 jaar achter de tralies door. Gisteren sprak de gouverneur van de staat Noord-Carolina in de Verenigde Staten hem helemaal vrij. Dat stelt hem in staat om tot 750.000 dollar schadevergoeding terug te vorderen voor zijn onterechte veroordeling.

‘Meneer Sharpe en anderen die onterecht zijn veroordeeld verdienen het dat de onrechtvaardigheid die hen is aangedaan volledig en openbaar erkend wordt’, zei Roy Cooper, de gouverneur van Noord-Carolina, waar ex-gevangene Dontae Sharpe woont.

Al is Sharpe nu meer dan twee jaar weg uit de gevangenis en in principe vrijgesproken, de mededeling die hem echt in ere herstelt betekent veel. ‘Mijn familienaam is gezuiverd’, verklaarde hij vrijdag na het horen van het nieuws. ‘Het is een last die van onze schouders valt.’ Ook belangrijk is dat hij met dit ‘pardon’ een schadevergoeding van maximaal 750.000 dollar aan kan vragen.

In 1995 kreeg hij levenslang voor de moord op de 33-jarige George Radcliffe, die hij een jaar eerder tijdens een drugsdeal omgelegd zou hebben. Sharpe bleef volhouden dat hij onschuldig was, en weigerde strafduurverkorting in ruil voor schuldig pleiten.

De veroordeling van Sharpe was deels gebaseerd op de getuigenis van een 15-jarige. Die trok haar getuigenis enkele maanden later in en gaf zelfs toe ze verzonnen te hebben op basis van wat de politie haar vertelde.

Uiteindelijk getuigde een medisch professional dat het door de rechtbank aanvaarde scenario van de moord medisch en wetenschappelijk onmogelijk was, waardoor een rechter meer bewijs nodig achtte. Omdat de aanklager de rechtszaak niet opnieuw wilde voeren, kwam Sharpe uiteindelijk vrij in augustus 2019.

‘Zolang er nog mensen onterecht in de gevangenis zitten of wachten op erkenning, ben ik niet volledig vrij’, verklaarde Sharpe nog. ‘Ik heb daarbinnen gezeten, ik weet dat er nog gasten zitten die onschuldig zijn, en ik weet dat ons systeem corrupt is en moet veranderen.’