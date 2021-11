Benjamin Dalle en Ben Weyts tegen mondmaskerplicht vanaf 9 jaar

De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V) vinden een mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 9 jaar, zoals Frank Vandenbroucke (Vooruit) had geopperd, geen goed idee. ‘Ik denk dat men soms onderschat wat de impact is van zoiets op kinderen.’

‘Het is niet gemakkelijk, het is niet prettig’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagavond meteen nadat hij had geopperd dat kinderen vanaf 9 jaar verplicht een mondmasker zouden moeten dragen. De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V) zien nog veel meer redenen om dat vooral niet te doen.

Leerproces niet verstoren

‘Er zijn veel besmettingen bij alle leeftijdscategorieën en ook bij kinderen is dat het geval, maar men mag niet onderschatten wat die mondmaskerplicht betekent. Bij kinderen van die leeftijd, die nog volop bezig zijn met hun spraak te verbeteren, is dat iets wat niet onschuldig is en waar we echt wel voorzichtig mee moeten zijn. Ik denk dat men soms onderschat wat de impact is van zoiets op kinderen’, aldus Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in radioprogramma ‘De ochtend’.

‘Kinderen vanaf het derde leerjaar zeven uur per dag een mondmasker laten dragen heeft een enorme impact op die kinderen en op hun leerproces. Anderzijds daalt de doeltreffendheid van de maatregel naarmate de leeftijd daalt, omdat mondmaskers enkel zin hebben als ze ook goed gedragen worden’, reageerde Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), zaterdagochtend op zijn beurt.

Volwassenen viseren, niet kinderen

Minister Dalle vindt het bovendien ‘een beetje storend dat elke keer als er problemen zijn met het virus, men onmiddellijk gaat kijken naar die kinderen en de jongeren’. We moeten vooral kijken naar de maatregelen die we als volwassen kunnen nemen en naleven, aldus Dalle. De veralgemeende mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 9 jaar is ‘echt wel disproportioneel’.

‘We kunnen toch niet maken dat we na de succesvolle vaccinatiecampagne plots strenger gaan zijn voor kinderen dan ooit tevoren. Strenger zelfs dan tijdens de lockdown, want zelfs toen was er geen mondmaskerplicht voor kleine kinderen. Als we daarentegen één maatregel snel willen ingevoerd zien, dan is het wel de derde prik voor het personeel van het basisonderwijs’, voegt Weyts nog toe.