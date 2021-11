In de buurt van Leeds hebben archeologen ‘de ontdekking van een leven’ gedaan. In Calverley Old Hall, waar een grote renovatie aan de gang is, ontdekten enkele arbeiders het begin van een muurschildering. Het team archeologen verwijderde daarop de gipsplaat uit de jaren ‘70 en ontdekten daar een complete beschilderde muur. De tekeningen stammen uit de tijd van koningin Elisabeth I, dochter van de beruchte koning Hendrik VIII. Ontdek meer over de bijzondere muurschildering in bovenstaande video.