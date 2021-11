Politie verhoort verdachte over nieuw zedenfeit in zelfde café in Overpoort

De Gentse politie verhoorde zaterdagochtend een verdachte over zedenfeiten tegenover een vrouw die zouden gebeurd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in de Overpoortstraat. Het gaat om hetzelfde café waar vorige week ook al een 18-jarig meisje werd aangerand in de toiletten.

‘Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de feiten wegen’, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. Hij kan wel bevestigen dat de politie bezig is met het verhoor van een opgepakte verdachte en dat het gaat om feiten die zich hebben afgespeeld in café Elixir in de Overpoortstraat.

In datzelfde café werd vorige week ook al een 18-jarig meisje aangerand in de toiletten. In een ander café aan de Oude Beestenmarkt werd vorige maand ook al een meisje verdoofd en nadien verkracht in het Coyendanspark. Beide onderzoeken lopen nog.

Voornoemde zaken zijn niet de enige die recent naar buiten zijn gekomen in Gent. Vorige week manifesteerden 600 mensen door het centrum van Gent om meer veiligheid te eisen in de Gentse uitgaansbuurten. Het stadsbestuur organiseert daarom al een tijdje opleidingen voor horecapersoneel en omstaanders die laten zien wat je best doet als iemand seksueel wordt geïntimideerd.