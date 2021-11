Jonge Syriër dood aangetroffen aan Pools-Wit-Russische grens

In een bos op de grens tussen Wit-Rusland en Polen, in de buurt van het dorp Wólka Terechowska, is het lichaam gevonden van een jonge Syriër. Dat maakte de Poolse politie zaterdag bekend. Zijn doodsoorzaak is nog niet uitgeklaard.

Met dit nieuwe lichaam komt het aantal dodelijke slachtoffers van de migratiecrisis aan de grens tussen de EU en Wit-Rusland tot elf, volgens schattingen in de media.

De politie signaleert ook dat ‘een honderdtal personen’ ‘s nachts opnieuw hebben geprobeerd om door de grens te breken in de buurt van Wólka Terechowska, in de noordoostelijke provincie Podlachië. ‘Toen ze de politie en soldaten zagen, zijn de personen aan Wit-Russische kant het bos in gevlucht’, zegt de politie.

Duizenden migranten, vooral uit Afrika en het Midden-Oosten, probeerden de voorbije maanden om de grens met Wit-Rusland over te steken. Ze willen zo Litouwen, Polen of Letland bereiken.

De Europese Unie beschuldigde de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko ervan dat die opzettelijk een migratiecrisis creëert als reactie op economische sancties. Die sancties kwamen er nadat Loekasjenko de oppositie in Wit-Rusland bloedig had onderdrukt.

• Loekasjenko dreigt met meer migranten en minder gas

Het Wit-Russische regime, dat gesteund wordt door het Rusland van Vladimir Poetin, dwingt migranten om de grens over te steken. De Poolse grenswachten sturen de migranten terug. De migranten zitten zo vast aan de grens in weersomstandigheden die steeds zwaarder worden.

Volgens het staatsagentschap Belta, een propaganda-instrument van het regime, beval Loekasjenko intussen om hulp te sturen naar de migranten die vastzitten aan de grens, en dan vooral naar de kinderen daar.