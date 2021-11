Britney Spears is vrij: rechtbank beëindigt voogdij na 13 jaar

De 39-jarige popzangeres Britney Spears kan na 13 jaar onder de voogdij van onder meer haar vader weer zelf beslissen over haar doen en laten. Dat besliste een rechter in Los Angeles vrijdag. Zo kreeg de zangeres per direct weer de volledige controle over haar op 60 miljoen dollar geschatte fortuin. ’Beste dag ooit’, aldus de zangeres, maar ze is ook ‘bang om fouten te maken.’

Eind september al had de rechter beslist dat Spears’ vader Jamie afgezet werd als bewindvoerder en in diens plaats was een vervanger aangewezen. Jamie Spears was sinds 2008 de bewindvoerder van de popster, na een gedwongen opname wegens alcohol- en drugs­misbruik.

Uit gerechtelijke documenten die de Amerikaanse krant The New York Times kon inkijken, bleek dat Spears zich toen al verzette tegen haar vader als bewindvoerder. Een verzoek dat ze in 2014, 2016 en 2019 herhaalde, zonder gevolg.

Bij de behandeling van de zaak, in juni en juli, had een emotionele Spears hard uitgehaald naar haar vader en haar familie en entourage ervan beschuldigd haar leven te controleren en zich te verrijken op haar kap. De regeling had haar ‘getraumatiseerd en uitgebuit’, zei de zangeres in juni.

De advocaten van zowel Britney als haar vader hadden er bij de rechter vrijdag op aangedrongen om een einde te maken aan de bewindvoering.

Honderden fans verzamelden zich voor de deur van de rechtbank om hun steun te betuigen. Britney toonde zich in een Instagrampost erg dankbaar voor hun steun. ‘Beste dag ooit’, schreef ze vrijdagavond nog in diezelfde post.

Wat brengt de toekomst voor Britney Spears?

Spears zal zich door financiële specialisten en dokters laten begeleiden in het overgangsproces. Bovenaan het lijstje van de popster, die op 2 december 40 wordt, is haar -derde - huwelijk met de 27-jarige Sam Asghari. Het is nog wachten tot het sluiten van een ‘voorhuwelijkscontract’, maar de jurk is alvast in de maak.

Wat ze daarna zal doen, blijft een vraagteken. ‘Ik heb zo lang gewacht om vrij te zijn, en nu ik het ben, overheerst de angst om iets fout te doen, dus durf ik niets’, schreef ze al in een Instagrampost op 15 oktober.

In diezelfde maand schreef ze weg te blijven van ‘de industrie die ze haar hele leven heeft gekend… wat het allemaal zo verwarrend maakt voor me’. Sinds oktober 2018 heeft de zangeres al niet meer opgetreden.

Opnieuw op Instagram, al jaren haar belangrijkste contactpunt met haar fans, wierp ze de vraag op welke titel haar autobiografie moet krijgen. Daarnaast wordt ze overspoeld met scripts voor films en series over haar leven, waar ze niet van onder de indruk is. Op de vraag wie haar zou moeten spelen in de film over haar leven, repliceerde ze in oktober: ‘Hoor ik dat zelf niet te doen? Ik ben nog niet dood, hoor.’