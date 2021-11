Denemarken behoudt perfect rapport, Italië en Zwitserland geven elkaar geen duimbreed toe

In groep C bikkelden Italië en Zwitserland vrijdagavond om groepswinst in Rome (1-1). Silvan Widmer (11.) bracht de Zwitsers op voorsprong, Giovanni Di Lorenzo (36.) maakte gelijk.

Jorginho miste in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een strafschop voor Italië, dat op basis van doelsaldo Zwitserland van de eerste plaats houdt.

Verder nam Noord-Ierland op eigen bodem de maat van Litouwen (1-0), waardoor het over Bulgarije naar de derde plek wipt op basis van doelsaldo. In het allesbepalende slotduel trekt Italië richting Noord-Ierland en ontvangt Zwitserland Bulgarije.

In groep F schreef Denemarken een negende opeenvolgende overwinning bij na winst tegen de Faeröer Eilanden (3-1), terwijl Israël onderuit ging in Oostenrijk (4-2). De Denen waren al langer zeker van plaatsing voor het WK in Qatar. Eerste achtervolger Schotland verzekerde zich eerder op de dag van de play-offronde met een 0-2 zege in Moldavië.