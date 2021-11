Lewis Hamilton krijgt gridstraf van vijf plaatsen in GP van Brazilië

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt in de Grote Prijs van Brazilië een straf voor het wisselen van een belangrijk onderdeel van zijn motor. De Britse Formule 1-piloot van Mercedes moet in de GP vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. Dat heeft zijn team tijdens de eerste vrije oefensessie op het circuit in São Paulo gemeld.