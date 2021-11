ECDC noemt coronasituatie in België en negen andere EU-lidstaten ‘zeer zorgwekkend’

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) heeft de situatie in België en negen andere lidstaten vrijdag als ‘zeer zorgwekkend’ bestempeld. In nog eens tien lidstaten geldt de situatie als ‘zorgwekkend’.

‘De epidemiologische situatie in de EU wordt momenteel gekenmerkt door een snelle en sterke stijging van het aantal gevallen en een zwakke maar traag stijgende mortaliteitsgraad’, zo luidt het in de nieuwe evaluatie van het ECDC. Het agentschap verwacht dat de besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens de komende twee weken nog zullen toenemen.

In België, Nederland, Polen, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije en Slovenië wordt de situatie als ‘zeer zorgwekkend’ omschreven. ‘Zorgwekkend’ is de situatie in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Slovakije. In de minst zorgwekkende categorie bevinden zich Italië, Spanje, Zweden en Malta.

Bij het bepalen van deze categorieën baseert het ECDC zich op een aantal absolute waarden (aantal gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens), maar ook hun recente evolutie. Volgens de laatste projecties zou het aantal besmettingen en overlijdens de komende twee weken met ongeveer 50 procent toenemen, om een wekelijks ritme van 300 nieuwe gevallen en 2,7 overlijdens per 100.000 inwoners te bereiken.

‘Met 15.000 besmettingen afgelopen maandag zitten we op het hoogste aantal besmettingen op een dag sinds de tweede golf’, waarschuwde ook viroloog Steven Van Gucht op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. Ook de druk op intensieve zorgen neemt toe. ‘Na het weekend zullen er waarschijnlijk meer dan 500 patiënten op intensieve zorg liggen’, aldus Van Gucht over het overschrijden van de kritische drempel.