Uitspraak bevestigd: 6-jarige overlevende kabelbaanongeluk moet terug naar Italië

Het Italiaans-Israëlische jongetje overleefde in mei als enige het kabelbaanongeluk in Stresa, en werd daarna door zijn grootvader ontvoerd van bij zijn tante, waar hij na de dood van zijn ouders verbleef. De rechtbank in Tel Aviv oordeelt voor een tweede keer dat de jongen terug naar Italië moet worden gebracht.

Ook in beroep oordeelt de rechtbank in Tel Aviv dat Eitan Biran, het 6-jarige jongetje dat als enige de ramp met de kabelbaan in Stresa overleefde, terug moet naar zijn tante in Italië. Dat bevestigt het Israëlisch ministerie van Justitie, schrijft internationaal persagentschap Reuters. Zijn grootvader langs zijn moeders’ kant nam het jongetje zonder medeweten van de tante mee naar Israël. De rechtbank in Tel Aviv oordeelde in oktober al dat de jongen moest worden teruggebracht naar Italië. De grootvader tekende verzet aan, maar ook dat verloor hij nu.

Op 23 mei werd de toen 5-jarige Eitan Biran, op slag wees. Als enige overleefde hij de ramp met de kabelbaan bij het Lago Maggiore, die vlak voor de top van de berg Mottarone naar beneden stortte.

Veertien mensen kwamen om het leven, onder wie Eitans’ vader Amit Biran, zijn moeder Tal Peleg-Biran, zijn jongere broertje Tom en zijn twee Israëlische overgrootouders Barbara en Yitzhak Cohen. Allemaal werden ze enkele dagen later in Israël begraven. De jongen werd door de Italiaanse rechtbank toegewezen aan zijn tante, Aya Biran Nirko, een zus van zijn vader.

De joodse familie uit Israël (zijn moeders familie),weigerde van de meet af aan zich neer te leggen bij het vonnis. Ze gaf ook nooit het paspoort van de jongen terug, dat ze in haar bezit had. Toen zijn grootvader hem in september bij zijn tante bezocht, reed hij met de jongen naar Zwitserland en vloog van daar met een privé gecharterde vlucht naar Israël. De tante trok naar de rechtbank, sindsdien is er een bitse strijd om de voogdijschap over de grenzen heen. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de man op verdenking van vrijheidsberoving.