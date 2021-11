Premier van Ethiopië kreeg de Vredesprijs en roept nu ten oorlog

Twee jaar geleden kreeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede voor het prille vredesakkoord dat hij met buurland Eritrea sloot. Nu roept hij zijn landgenoten op om ‘de wapens op te nemen tegen het Tigrese Volksbevrijdingsfront en de terroristen te begraven.’





Het is intussen een jaar geleden dat er oorlog uitbrak tussen het Ethiopische regeringsleger en de rebellen uit Tigray. Duizenden mensen kwamen al om, er is hongersnood en tienduizenden mensen zijn op de vlucht. Is Abiy Ahmed een nieuw voorbeeld van een vredesduif die van het rechte pad af is?