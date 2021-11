Christian Benteke tegen Estland in de spits: ‘Hij is de natuurlijke vervanger van Lukaku’

Dennis Praet is niet fit en zit niet in de kern voor de WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag tegen Estland. Doelman Thibaut Courtois en Christian Benteke trainden vrijdag weer mee nadat ze de vorige dagen wat rust kregen. ‘Ik geef niet graag de ploeg een dag voor de wedstrijd, maar Benteke zal zeker spelen’, vertelde bondscoach Roberto Martinez daags voor de match ‘Hij is de natuurlijke vervanger van Lukaku. Hij zal dat brengen wat hij altijd brengt.’

Benteke zal dus Romelu Lukaku vervangen. En niet Charles De Ketelaere. ‘De Ketelaere is veranderd, hij lijkt heel ervaren’, is Martinez toch vol lof over het talent van Club Brugge. ‘Hij zit vol vertrouwen. Zijn positie? Hij is een schitterende voetballer in balbezit, hij gebruikt beide voeten heel goed. Hij kan veel plaatsen aan. Dat heeft hij in het verleden al getoond. Bij de Rode Duivels is hij het beste als steun van een diepe aanvaller. Maar hij kan ook als diepe spits spelen. Hij leest het spel goed.’

Ook Eden Hazard, op een zijspoor bij Real Madrid zal starten. ‘Ik ben blij met de manier waarop Eden train’, aldus Martinez. ‘Hij is scherp en is mentaal goed in orde. Ik zou wel verrast zijn als hij 90 minuten zou kunnen spelen.’

Faes en Theate naar voetbaluniversiteit

In de verdediging is Toby Alderweireld out, maar Martinez maakt zich geen zorgen. ‘Alderweireld is er niet bij maar we hebben met de defensie goed gewerkt. We krijgen dynamische aanvallers tegenover ons. De synchronisatie is belangrijk en dat heeft goed gewerkt deze week. Wout Faes is de enige nieuweling in de groep. Theate was er de vorige keer ook al bij, hij weet dus min of meer hoe we spelen. Theate heeft ook een grote vooruitgang gemaakt. Door met Boyata en Vertonghen te trainen worden die jongens beter. Dat is belangrijker dan de beste voetbaluniversiteit ter wereld. Ze kunnen zoveel leren. Ook zonder Toby zal de defensie op punt staan.’

Estland mag geen probleem zijn richting WK 2022. Maar Martinez zou Martinez niet zijn om toch te waarschuwen voor de voetbaldwerg.

‘Estland speelt altijd heel georganiseerd. Als tegenstander moet je opletten voor de tegenaanval met goede aanvallers en Vasiljev die de spelers goed lanceert. Ze zullen met een goede ingesteldheid afgezakt komen. Ik ben er zeker van dat ze het ons moeilijk maken. Ik kijk nog niet vooruit naar Wales. Het belangrijkste is dat we ons kwalificeren. Met het oog op dinsdag zullen we dan wel zien hoe we dat doen’, aldus Martinez.