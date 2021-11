Van 3G naar 2G: waar werken ze al met een strengere coronapas?

De coronapas is ondertussen al in heel wat Europese landen ingeburgerd, maar sommigen gaan nog een stapje verder door bepaalde plekken enkel toegankelijk te maken voor wie gevaccineerd of genezen is. Steven Van Gucht van Sciensano is geen voorstander van die verstrenging. ‘Test is nog altijd een nuttig instrument.’

Binnenkort mogen ongevaccineerde Oostenrijkers niet langer op café, restaurant of naar de kapper. Het land heeft een 2G-beleid ingevoerd: enkel wie gevaccineerd of genezen is, krijgt nog toegang. Een negatieve coronatest is dus niet meer voldoende.

Ook in sommige delen van Duitsland en in Noord-Macedonië is men gevolgd, en ook Nederland denkt na om over te stappen van 3G (gevaccineerd, genezen of getest) naar 2G (gevaccineerd of genezen). Idee hierachter is dat mensen die negatief getest hebben, dan misschien wel geen virus doorgeven, maar zelf niet beschermd zijn en het zorgsysteem kunnen belasten wanneer ze toch besmet geraken.

Het Belgische Covid Safe Ticket (CST) - sinds 1 november in alle landsdelen van kracht in horeca en sportclubs - kunt u nog steeds via drie wegen verkrijgen: vaccinatie, genezing of test. Viroloog Steven Van Gucht is zelf geen voorstander van een invoering van een 2G-beleid. ‘Men laat de test vallen, maar dat is op zich nog altijd een nuttig instrument’, zei Van Gucht op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum.

‘We moeten nadenken over wat we hiermee willen bereiken: als dat een hoge vaccinatiegraad is, zou het beleid ‘1G’ moeten zijn: gevaccineerd of niet. Bovendien zijn testen een nuttig instrument. Ik zie niet in waarom je daar geen gebruik van zou maken. Het is vooral jammer dat het Covid Safe Ticket momenteel een of-of-verhaal is. Dat zou beter een en-en-verhaal zijn’, vindt Van Gucht. ‘En je laten vaccineren, en je laten testen voor een festival of horecabezoek.’