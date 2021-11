Is de nieuwe film van Wes Anderson meesterlijk of slaapverwekkend?

Deze week in Radar: een pittig debat over The French dispatch van Wes Anderson en de tijdloze jeugdboeken van Tonke Dragt.





Is The French dispatch van de Amerikaanse filmregisseur Wes Anderson een meesterwerk of een lege doos? Filmrecensent Jeroen Struys is zo enthousiast dat hij de film meteen weer opnieuw wil bekijken, chef cultuur Filip Van Ongevalle viel bijna in slaap in de bioscoop. In de studio van Radar proberen ze elkaar te overtuigen van hun gelijk.

En voorts: Tonke Dragt. Op haar eenennegentigste heeft de Nederlandse schrijfster een nieuw boek uit, Wie achter deze deur verdwaalt. Onverslijtbaar zijn haar kinderboeken. Hoe komt het dat een boek als De brief voor de koning ook kinderen en volwassenen van vandaag blijft aanspreken? Cultuurredactrice Veerle Van den Bosch ontleedt het fenomeen Tonke Dragt.