Nederland zet zich schrap voor nieuwe maatregelen: ‘Drie weken in milde lockdown’

Nederland krijgt nieuwe coronamaatregelen die dusdanig streng zijn dat er gesproken kan worden van een nieuwe lockdown. Het (ontslagnemende) kabinet kondigt dat vrijdagavond hoogstwaarschijnlijk aan, schrijven Nederlandse media.

De ‘korte, milde’ lockdown zou drie weken moeten gaan duren en zaterdag om 19 uur ingaan.

Onder de nieuwe maatregelen moeten winkels, restaurants, cafés en kroegen opnieuw om 19 uur sluiten. Nu mogen deze nog tot middernacht de deuren open houden. Supermarkten houden hun reguliere openingstijden en hoeven niet eerder dicht. Ook theaters en bioscopen mogen publiek blijven ontvangen, maar grote evenementen moeten worden afgelast.

Bij sportwedstrijden mag geen publiek meer aanwezig zijn, zowel bij amateursport als in de professionele competitie. Thuis mogen waarschijnlijk nog maar maximaal vier mensen op bezoek komen.

Iedereen wordt opgeroepen weer thuis te gaan werken. Werkgeversorganisatie VNO-NCW riep het kabinet donderdag nog op om ‘alles uit de kast te halen’ om een nieuwe lockdown te voorkomen.

In Nederland werden donderdag 16.364 mensen positief getest op het coronavirus, dat zijn er meer dan tijdens de coronapandemie ooit in het land gemeten werd.

2G-systeem

Na de drie weken lockdown is het de bedoeling dat ook in Nederland een zogeheten 2G-systeem komt, een strenger toegangssysteem waarbij alleen mensen worden toegelaten die zijn gevaccineerd of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Ongevaccineerden met een negatieve coronatestuitslag mogen dan onder meer de horeca niet meer bezoeken.

Tegen dit systeem bestaat in Nederland veel weerstand, zowel in de politiek als de maatschappij. In enkele Duitse deelstaten geldt al een 2G-beleid, binnenkort wordt het van kracht in Oostenrijk.

‘Horeca gaat zich niet aan sluitingstijd houden’

In de Nederlandse horeca heerst grote verontwaardiging over de voorgenomen lockdown. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat vrijdag aan dagblad NRCweten dat veel cafés en restaurants zich waarschijnlijk niet aan de nieuwe sluitingstijd van 19 uur zullen gaan houden. Voorzitter Robèr Willemsen zegt dat de leden van de brancheorganisatie ‘stompzinnige maatregelen’ niet zullen accepteren.

In een schriftelijke verklaring laat KHN weten ‘alle begrip’ te hebben voor horecaondernemers die tegen de regels in toch open blijven. ‘De grens is bereikt! De horeca gaat hélemaal niet dicht om 19 uur!’, klinkt het.

De organisatie roept het kabinet op om maatregelen te nemen die ‘écht resultaat opleveren’. De horeca vroeger laten sluiten is volgens KHN een ‘symbolische maatregel, want de horeca is met slechts 2,9 procent van de besmettingen niet het probleem maar een veilige plaats om uit te gaan’.

Maatschappelijk draagvlak

Vakbond FNV laat weten dat de horeca ‘wederom moet bloeden’ in het Nederlandse coronabeleid. De vakbond vindt dat de overheid niet meer kan overbrengen dat er sprake is van urgentie en dat de maatregelen noodzakelijk zijn. ‘Er is geen maatschappelijk draagvlak meer’, zegt bestuurder Edwin Vlek tegen persagentschap ANP.

Horecamedewerkers hebben volgens hem de afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om de coronaregels na te leven, zoals het controleren van de coronapas. ‘Desondanks krijgt de horeca nu stank voor dank’, aldus Vlek.

De Nederlandse overheid moet ‘ruimhartig gaan compenseren’ voor personeelskosten en omzetschade die de nieuwe coronamaatregelen met zich mee zullen brengen, vindt FNV. De vakbond verwacht bovendien dat een nieuwe lockdown voor veel medewerkers in de sector ‘het laatste zetje’ is om hun werk in de horeca vaarwel te zeggen en een baan in een andere branche te gaan zoeken. De sector kampt sinds de heropening afgelopen zomer met grote personeelstekorten.