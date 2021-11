Kaart | Welke gemeenten worden het zwaarst getroffen door de vierde golf?

Het aantal besmettingen gaat nu snel de hoogte in. Vooral West-Vlaanderen lijkt zwaar getroffen te worden door de vierde golf. Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente? Bekijk de cijfers op de kaart.

‘Met 15.000 besmettingen afgelopen maandag zitten we op het hoogste aantal besmettingen op een dag sinds de tweede golf’, waarschuwde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Binnen de Europese Unie staat België op de elfde plaats, de stijging is het meest uitgesproken in Vlaanderen.

Hoe meer besmettingen er in een gemeente werden geregistreerd de afgelopen 14 dagen, hoe donkerder groen die gemeente kleurt op de kaart. De gemeenten met een lager aantal zijn in het lichtgroen aangeduid. Uw kunt uw gemeente ook opzoeken in onderstaande tabel.