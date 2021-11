Wout van Aert verkoopt drie grootste overwinningen als NFT’s

Twee van de drie ritzeges van Wout van Aert van dit jaar in de Tour de France, op de Parijse Champs-Elysées en op de Mont Ventoux, en zijn overwinning van vorig jaar in Siena in de Strade Bianche, worden op Momentible via een veiling digitaal als NFT’s te koop aangeboden, zo maakte zijn ploeg Jumbo-Visma vrijdag bekend.

NFT’s zijn Non Fungible Tokens, waarmee de koper een soort van eigendomsrecht op een digitaal item verkrijgt. In dit geval gaat het om bewerkte beelden van zijn drie grootste overwinningen, die vergezeld worden met een persoonlijk bericht van de Belgische kampioen. De veiling via de website OpenSea is vrijdag geopend en loopt nog tot volgende week dinsdagavond.

‘Voor de eerste keer worden drie van mijn carrièrehoogtepunten onsterfelijk gemaakt als NFT’s’, klinkt het bij Van Aert. ‘Het is echt mooi dat we met deze technologie die hoogtepunten dicht bij de fans kunnen brengen. Ik hoop dat de nieuwe eigenaars er evenveel zullen van genieten.’