Actievoerders van Youth for Climate en Klimaatcoalitie verzamelden vrijdagochtend, de laatste officiële dag dat de conferentie loopt, aan de ingang van de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Ze uitten er hun ongenoegen over de zwakke Belgische klimaatinspanningen. Met een zak over hun hoofd symboliseerden ze hun schaamte.