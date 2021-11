Enorme drukte op tweede avond Gentse Lichtfestival

Het Lichtfestival in Gent trok donderdagavond zo veel bezoekers dat het stadsbestuur en de politie opriepen om niet meer naar de stad te komen.

Het Lichtfestival bestaat uit tientallen installaties verspreid over het stadscentrum, die ’s avonds te bezichtigen zijn. De organisatie telde donderdagavond rond 20.30 uur al 140.000 aanwezigen, hetzelfde aantal dat woensdag verdeeld over de hele avond naar het evenement kwam kijken. De politie en het stadsbestuur riepen daarom in de loop van de avond op om niet meer naar de stad af te reizen.

De Gentse schepen voor Evenementen, Annelies Storms (Vooruit), benadrukt tegen VRT Nws dat het advies om niet meer naar Gent af te reizen niet direct met de coronamaatregelen te maken had. De oproep werd volgens Storms gedaan omdat er simpelweg te veel volk was, waardoor de veiligheid in het gedrang dreigde te komen.

Het Lichtfestival is tot en met zondag 14 november nog iedere avond te bezoeken. De organisatie vraagt belangstellenden op zondag langs te komen, om drukte te voorkomen. Op het evenement is het dragen van een mondmasker verplicht en bezoekers moeten de route langs de lichtinstallaties allemaal in dezelfde richting lopen.

De drukte is ook de experten niet ontgaan. Biostatisticus Geert Molenberghs zei in De ochtend dat hij er voorstander van is om evenementen zoals deze, maar ook kerstmarkten niet te laten doorgaan. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gelooft dat extra maatregelen nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Welke maatregelen dat dan specifiek moeten zijn, is niet aan hem om te zeggen, vindt hij. ‘Die keuze ligt bij de regering.’