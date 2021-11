Minister Vandenbroucke voorstander van vaccinatie zes- tot elfjarigen bij Europese toelating

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is uitgesproken voorstander van de vaccinatie van kinderen, van zodra het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) daarvoor toestemming geeft. Dat zei hij in het actualiteitenprogramma ‘Jeudi en prime’ op de Franstalige omroep RTBF.

‘Ik hoop dat we kinderen van zes tot elf jaar kunnen vaccineren vanaf januari. We wachten op groen licht van Europa. Als het mogelijk is, vind ik dat we het moeten doen’, zei Vandenbroucke.

De minister is ook voorstander van een mondmasker in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. Wegens de hoge viruscirculatie moeten we weer aanknopen met een cultuur van mondmaskers, ook op school, zei hij. ‘We hadden deze vierde golf verwacht, maar niet dat ze zo sterk zou zijn. We hebben de besmettelijkheid van het virus onderschat’, zei Vandenbroucke. ‘Zonder het vaccin had het een ongeziene ramp geweest.’

Het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte, maar remt de circulatie van het virus niet af, betreurde hij. Dat leidt volgens hem tot de toenemende ziekenhuisopnames die we nu zien, met 472 patiënten op intensieve zorg. ‘We zullen de kritieke drempel van 500 personen op intensieve zorg overschrijden.’

Dat er ook gevaccineerde patiënten op intensieve zorg liggen, komt door de hoge circulatie van het virus. Daardoor worden ouderen met verzwakt immuunsysteem toch getroffen, zei minister Vandenbroucke.