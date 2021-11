Dodentol na chaos op muziekfestival Astroworld loopt op tot negen

Het aantal festivalgangers die om het leven kwamen tijdens het optreden van rapper Travis Scott op een festival in het Texaanse Houston is gestegen tot negen. De familie en de advocaat van een vrouw van 22 jaar maakten donderdag bekend dat ze overleed aan haar verwondingen.

Bharti Shahani (22) was een ingenieurstudente aan de Texas A&M universiteit en zou komende lente afstuderen. Ze was in kritieke toestand nadat ze gewond was geraakt op Astroworld en is woensdagavond overleden.

Woensdag zei de politie dat nog zeker één andere persoon in kritieke toestand is. Het zou gaan om een negenjarige jongen die hartfalen en hersenschade opliep en in een kunstmatige coma werd gebracht. Hij zat op de schouders van zijn vader toen die het bewustzijn verloor, en viel zo in de menigte, vertelde zijn grootvader.

De politie zei ook dat het onderzoek een maand kan duren. Er worden ooggetuigen verhoord en ook videobeelden worden bekeken. Ongeveer 50.000 festivalgangers woonden vrijdagnacht het Astroworld-festival bij. Op een bepaald moment begon de menigte te drummen en brak paniek uit. Verschillende festivalgangers kwamen om in het gedrang. Onder de slachtoffers zijn ook twee tieners.

Travis Scott en de organisatoren worden ervan beschuldigd dat ze onvoldoende veiligheidsmaatregelen namen, en dat het concert pas te laat stopgezet werd. Maandag werden de eerste klachten ingediend tegen Scott en Drake, donderdag waren er al minstens 58 klachten van gewonde concertgangers en nabestaanden van slachtoffers.