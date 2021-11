Amerikaanse journalist krijgt 11 jaar cel in Myanmar

De Amerikaanse journalist Danny Fenster is in Myanmar veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf.

Dat heeft zijn werkgever, de nieuwssite Frontier Myanmar, vrijdag laten weten.

Fenster, hoofdredacteur van Frontier Myanmar, werd in mei opgepakt door de militaire junta op de internationale luchthaven van Rangoon, toen hij het land wilde verlaten. Hij stond terecht voor aanzetten tot dissidentie, onwettige vereniging en schending van de migratiewet.

In een aparte rechtszaak wordt Fenster ook verdacht van terrorisme en opruiing. Hiervoor kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Op 16 november moet Fenster in deze zaak voor de rechter verschijnen.

Zijn proces vindt plaats achter gesloten deuren. De Verenigde Staten proberen Fenster al langer vrij te krijgen. ‘Zijn vasthouding is onaanvaardbaar. Journalistiek is geen misdaad’, stelde een woordvoerder van de Amerikaanse diplomatie onlangs.

Frontier Myanmar laat in een verklaring weten dat de aanklachten tegen Fenster berusten op een misverstand: ‘De aanklachten zijn allemaal gebaseerd op de bewering dat hij werkte voor de verboden media-outlet Myanmar Now. Danny heeft in juli 2020 ontslag genomen bij Myanmar Now en trad de maand daarop in dienst bij Frontier, dus op het moment van zijn arrestatie in mei 2021 werkte hij al meer dan negen maanden bij ons’, aldus de nieuwssite.

Myanmar is verzonken in chaos sinds de militaire staatsgreep van 1 februari. Het regime hanteert een bloedige onderdrukking tegen opposanten, en de pers wordt gemuilkorfd door de junta, die de toegang tot het internet beperkt en medialicenties schrapt.