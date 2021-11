Lichaam van vrouw aangetroffen in maïsveld in Sint-Truiden

In een maïsveld in de buurt van de Engelbamp in Sint-Truiden heeft een landbouwer donderdagmiddag het lichaam van een vrouw aangetroffen. Vermoedelijk lag het lichaam er al een tijdje.

De lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werd verwittigd, waarna ook het parket van Limburg werd ingelicht. Het gerecht besliste een forensisch team en het gerechtelijk lab naar de vindplek te sturen.

Het parket kon donderdag nog niet zeggen om wie het ging of in welke omstandigheden de vrouw daar is aangetroffen. Vrijdag volgt een lijkschouwing.

De brandweerpost Sint-Truiden van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ging ter plaatse om een scherm te plaatsen om de vindplek af te schermen.

In het bewuste gebied is voorbije zomer nog een zoekactie geweest naar een vermiste vrouw van 44 jaar uit Zuid-Limburg. Haar voertuig was teruggevonden in het nabijgelegen provinciaal domein Nieuwenhoven.