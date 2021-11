Vrij zonnige brugdag

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het vrijdag vrij zonnig. Op het einde van de namiddag worden de lage wolken opnieuw talrijker in de kuststreek met een stijgende kans op wat neerslag.

De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en tussen 12 graden elders. Dat voorspelt het KMI.

In het oosten zijn vrijdagavond nog opklaringen, terwijl er al regen of buien vallen in het westen. Tijdens de nacht breidt de neerslag zich uit over de andere streken en wordt wat intenser.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden met regen of buien. In de namiddag wordt het droger vanuit het westen met opklaringen in Laag- en Midden-België. In de Ardennen kunnen de lage wolken een groot deel van de dag blijven hangen. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het westen.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met hier en daar nog wat neerslag en kans op lokaal wat mist. In de namiddag wordt het droger en kunnen er enkele opklaringen verschijnen. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden.

Maandag zou het droog moeten blijven, maar de lage wolken zijn waarschijnlijk hardnekkig in Laag- en Midden-België, terwijl het zonniger zou moeten zijn ten zuiden van Samber en Maas. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden, al naar gelang de opklaringen.