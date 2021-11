Maritieme campus in Antwerpen krijgt groen licht

De campus is een initiatief van de Antwerpse rederij CMB, die de plannen eerder dit jaar voorstelde. Belgische en buitenlandse bedrijven zullen er werken rond inno­vaties in de scheepvaart, er zullen 500 tot 600 mensen kunnen werken. Er zal bijvoorbeeld onderzocht worden ‘hoe we waterstof of andere alternatieve brandstoffen aan boord van een schip kunnen krijgen, of hoe we schepen met minder of zelfs zonder bemanning kunnen laten varen’, zei Bart Huybrechts, manager van CMB, eerder aan Gazet Van Antwerpen. ‘Er kunnen ook technieken uitgedacht worden om groenten te kweken in containers, zodat zeelui die maandenlang van huis zijn vers eten aan boord hebben.’

De campus zal een oppervlakte van 40.000 vierkante meter of acht voetbalvelden hebben, het hoofdgebouw wordt 45 meter hoog. ‘Wat symboolwaarde betreft, moet het gebouw naast het Havenhuis staan’, zei Huybrechts. De aanloop naar het project verliep niet zonder slag of stoot. Er kwamen meer dan duizend bezwaarschriften tegen de locatie ervan, midden in het ­natuurgebied de Hobokense Polder. Natuurvereniging Natuurpunt organiseerde er meermaals verzetsacties tegen en het Agentschap Natuur en Bos gaf een negatief ­advies aan het project.

Woensdag heeft het Antwerpse stadsbestuur een omgevings­vergunning aan de Maritieme Campus toegekend. De aanvraag daarvoor was eerder al eens door CMB zelf ingetrokken ‘om de effecten van ons project op de stikstofuitstoot beter te kunnen beargumenteren’, zegt Huybrechts. CMB deed dat nadat een rechter de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in de Limburgse ­gemeente Kortessem had ver­nietigd, omdat die uitbreiding voor te veel stikstof zou uitstoten (DS 27 februari). ‘Ons project heeft geen grote impact op de stikstofuitstoot. We hebben in onze nieuwe aanvraag ook verduidelijkt dat het geen negatieve impact op de ­vogels zal hebben. Het gebouw heeft zonneweringen en UV-stickers, die voorkomen dat vogels ­tegen de ramen vliegen.’

Mogelijk beroep

Nu de vergunning er is, zegt ­Huybrechts, wil CMB volop beginnen te onderhandelen met Bel­gische en buitenlandse bedrijven die naar de campus willen komen. ‘De bouw gaat van start in het voorjaar van 2022. Begin 2024 willen we de campus openen.’

Natuurpunt betreurt ondertussen dat de Maritieme Campus ­finaal toch een omgevingsvergunning kreeg. ‘Wij verzetten ons niet tegen de intenties van dit project, maar de locatie is wel zeer aanvechtbaar’, schrijft het in een persbericht. ‘De geplande hoogbouw zal via licht- en lawaaihinder een zeer grote belasting ­betekenen voor de Hobokense ­polder, het ­erkende natuurgebied waardoor hij omgeven is.’

Natuurpunt zegt dat het de ­beslissing grondig zal bestuderen. ‘Mogelijk zullen we ertegen in ­beroep gaan bij de provincie Antwerpen. Dat beroep zou de uitvoering van de vergunning schorsen’, klinkt het.