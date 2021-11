Belgian Cats lijden 87-81 nederlaag in Bosnië

De Belgian Cats zijn de kwalificaties voor het EK basketbal slecht begonnen. In Sarajevo leden ze donderdag een 87-81 nederlaag (rust 51-39) tegen Bosnië.

Na een evenwichtig eerste kwart (19-20) werden de Belgische basketvrouwen in het tweede kwart (32-19) overklast door de Bosniërs. In het derde kwart (22-10) zette die tendens zich voort. De Bosniërs scoorden vlot, terwijl de Belgen offensief onmondig bleken. Zo kwam Emma Meesseman in de eerste drie kwarts aan slechts zes punten.

Bij een 73-49 achterstand kwam het er voor de Cats op aan de schade te beperken en dat lukte hen in het slotkwart (14-32) wonderwel. Julie Vanloo was met 19 punten topscorer van het team, Meesseman kwam uiteindelijk nog aan 18 punten en ook de prestatie van Kyria Linskens (15 ptn,, 9 rbd, 4 assists) was een lichtpunt, maar zij kwamen lang niet aan de cijfers van de Bosnische sterspeelster Jonquel Jones. De power forward van WNBA-team Connecticut Sun verliet het terrein met liefst 44 punten, 18 rebounds en 4 assists op haar naam.

In de andere wedstrijd in groep A won Duitsland met duidelijke cijfers, 73-41, van Noord-Macedonië. Duitsland is zondag in Kortrijk de volgende tegenstander voor de Cats. De tien groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het EK 2023 in Israël en Slovenië.

