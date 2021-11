Duizenden migranten bivakkeren aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. De geopolitieke spanningen escaleren. De EU belooft meer sancties tegen Wit-Rusland. Wit-Rusland dreigt ermee de gaskraan dicht te draaien.

Het gezin van Dildar Dulansky kocht in oktober een vliegtuigticket in het noorden van Irak en vloog drie dagen later naar Minsk. De jonge vader hoopte snel de grens tussen Wit-Rusland en Polen over te ...