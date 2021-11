Syriëstrijder Yassine Lachiri opgepakt in Bulgarije, België vraagt overlevering

De beruchte Syriëstrijder Yassine Lachiri, die in België bij verstek veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor terrorisme, is in Bulgarije opgepakt toen hij het land binnenkwam via de grens met Turkije. Dat melden Bulgaarse media.

De Bulgaarse autoriteiten bevestigen donderdag een arrestatie, zonder de identiteit van de persoon vrij te geven. Het Belgische federaal parket bereidt een aanvraag tot overlevering voor. Een man die gezocht werd wegens een celstraf van 20 jaar die hij in een Europees land kreeg voor terrorisme, werd woensdag gearresteerd tijdens een operatie door speciale eenheden en de grenspolitie, zo meldt het Bulgaarse parket. Meer details werden niet gegeven, maar volgens Bulgaarse media gaat het om Yassine Lachiri.

Het Belgische federaal parket laat weten dat ‘een persoon opgepakt is van wie we de overlevering vragen’. Lachiri, die ook de Marokkaanse nationaliteit bezit, verloor in 2020 zijn Belgische nationaliteit.