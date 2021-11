Facebookklokkenluidster Frances Haugen heeft deze week getuigd in het Europees Parlement. Wat had ze daar te vertellen? Condors, die blijken zich ongeslachtelijk te kunnen voortplanten, een beruchte hackersgroep heeft een ferme klap gekregen, het leven op aarde ontstond misschien wel in een proefbuis én we vieren de geboorte van een nieuwe tak van de wetenschap!