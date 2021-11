Acteur Christopher Walken vernietigt echte Banksy

De acteur Christopher Walken overschilderde een werk van streetartkunstenaar Banksy. Hij deed dat voor de grap en als zijn personage in een komische serie van de BBC.

In de aflevering van Outlaws die woensdagavond op BBC uitgezonden werd, is te zien hoe acteur Christopher Walken met een paar vegen van zijn verfroller een einde maakt aan een werk van Bansky. Dat blijkt geen trucage. Een woordvoerder van Big Talk Productions, het productiebedrijf achter het programma, heeft onder meer aan The New York Times bevestigd dat het om een originele Banksy ging en dat Walken er effectief over heen geschilderd heeft met de bedoeling het volledig te vernietigen. Meer informatie gaf het bedrijf niet vrij, ook aan de kant van Banksy kwam geen reactie.

Het werk stond op een muur geschilderd, maar in veilinghuizen zijn werken van de anonieme maar wereldbekende Banksy voor recordbedragen onder de hamer gegaan. In 2018 vernietigde een werk van hem zichzelf vlak nadat het voor 1,2 miljoen euro verkocht was. Vorige maand bracht datzelfde, dus deels vernietigde werk, Love is in the bin, zelfs 22 miljoen euro op.

In Outlaws moest Walkens personage, Frank, een taakstraf uitvoeren. Samen met enkele andere personages gingen ze een graffitimuur in Bristol schoonmaken. Achter een houten bord vindt hij een muurschildering van Banksy van een rat met twee spuitbussen en waarboven ‘Banksy’ geschilderd staat. ‘Kijk naar de rat die ik hier vind’, zegt Frank tegen zijn baas. Die is aan het lezen en reageert niet. Waarop Frank zijn schouders ophaalt en de schildering overschildert.