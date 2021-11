De Boekenbon Literatuurprijs gaat naar een oude bekende: Wessel Te Gussinklo wordt bekroond voor zijn roman Op weg naar de Hartz.

Je kunt Wessel Te Gussinklo (80) stilaan een veelgelauwerd schrijver noemen. Het is voor de tweede keer in drie jaar tijd dat hem een grote prijs te beurt valt. In 2019 kreeg zijn vorige roman De hoogstapelaar ...