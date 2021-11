Gentse Lichtfestival lokt 140.000 bezoekers

De eerste dag van het Lichtfestival heeft 140.000 bezoekers naar Gent gelokt, maar er waren geen grote incidenten. ‘De mondmaskerplicht op het parcours werd goed opgevolgd’, zegt het Gentse stadsbestuur.

Het Gentse Lichtfestival werd tien jaar geleden voor de eerste keer georganiseerd en lokte bij de laatste editie in 2018 meer dan 800.000 bezoekers. Voor deze editie verwacht de stad tot een miljoen bezoekers.

De eerste dag heeft 140.000 bezoekers naar Gent gelokt, zegt het stadsbestuur. ‘Dat zijn er 50.000 meer dan tijdens de eerste dag van de vorige editie’, zegt het stadsbestuur. ‘Er waren geen noemenswaardige incidenten. De centrumparkings waren tegen 20 uur allemaal volzet.’ Het stadsbestuur roept op om met de fiets te komen of gebruik te maken van de park-and-rides.

Al heel wat bezoekers vonden de weg naar het parcours met de fiets, stelt de stad Gent. ‘De extra fietsenparking aan het Coyendanspark was volledig volzet, de Sint-Michielsparking was voor 75 procent bezet. Op de fietsenparking aan DOK was het rustiger, met een bezetting van 25 procent.’

Wie nog naar het Lichtestival komt en wil weten waar er plaats is voor de fiets of de wagen, kan terecht op de website verkeer.gent voor realtime informatie.